Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht in der Grabenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (20.07.2026) ereignete sich zwischen 09.45 Uhr und 10.30 Uhr in der Grabenstraße in Vaihingen an der Enz eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Ford Kuga, der auf einem dort vorhandenen Parkplatz stand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz.

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