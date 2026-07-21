Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag (20.07.2026) zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der noch unbekannte Fahrzeuglenker gegen einen geparkten Seat. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt unerlaubt fort.

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