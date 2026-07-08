Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (07.07.2026) gegen 10.30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Markgröningen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon, der mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein könnte.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Markgröningen unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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