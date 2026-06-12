Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Berufsinformationstag beim Hauptzollamt Augsburg

Einblicke in die Aufgabenvielfalt des Zolls am 18.07.2026

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Augsburg/Schwaben (ots)

Am 18.07.2026 ist es wieder soweit - das Hauptzollamt Augsburg veranstaltet seinen Berufsinformationstag an der Außendienststelle Zollamt Göggingen.

Berufliche Vielfalt, Karrierechancen, Gleichbehandlung und sichere Arbeitsplätze sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie - damit punktet der Zoll. Vor allem Jugendliche der Vor-Abschlussklassen sollen nicht nur einen theoretischen, sondern einen ersten praktischen Einblick in die abwechslungsreichen und vielfältigen Aufgaben des Zolls erhalten. Den Beschäftigten können vor Ort Fragen zu ihrer Tätigkeit und ihrem Arbeitsalltag gestellt werden. Eine mobile Röntgenanlage wird ebenfalls ein Teil der Infoveranstaltung sein. Zollhund Astan wird als passiver Rauschgiftspürhund sein Können unter Beweis stellen. "Mit seinem umfangreichen Aufgabenportfolio stärkt der Zoll die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft", erklärt Adrian Kube, Pressesprecher des Hauptzollamts Augsburg. "Ohne die Einnahmen des Zolls würde ein großer Beitrag zum Bundeshaushalt fehlen", so Kube weiter. Im vergangenen Jahr nahm das Hauptzollamt Augsburg über 5,2 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt und den Haushalt der Europäischen Union ein. Den größten Teil der Einnahmen bilden die Verbrauchsteuern mit über 3,5 Milliarden Euro. Der Berufsinformationstag findet dieses Jahr vormittags am Zollamt Göggingen, Depotstraße 8, 86199 Augsburg, statt. Interessierte können sich noch bis 03.07.2026 per E-Mail (infotag-augsburg@zoll.bund.de) anmelden.

Zusatzinformation:

Die Bundeszollverwaltung bildet in einer zweijährigen Ausbildung zum "Mittleren nichttechnischen Zolldienst" aus. Das Duale Bachelorstudium "Zolldienst des Bundes" dauert drei Jahre. Die Praktika werden dabei im Hauptzollamtsbezirk des Hauptzollamts Augsburg (von Lindau bis Ingolstadt), die theoretische Ausbildung an überregionalen Bildungszentren und das Duale Studium an der Hochschule des Bundes am Bildungs- und Wissenschaftszentrum (BWZ) in Münster und Rostock absolviert. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2026 für das Einstellungsjahr 2027.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.

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