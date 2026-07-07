Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unbekannter masturbiert auf Parkbank

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Mann saß am Montag (06.07.2026) gegen 19.00 Uhr auf einer Parkbank im Bereich eines Wanderparkplatzes in der Hochdorfer Straße zwischen Hemmingen und Hochdorf. Dabei soll er mutmaßlich masturbiert haben. Von einer Zeugin auf sein Verhalten angesprochen, fuhr er mit einem E-Scooter davon.

Der Mann wird als etwa 20 Jahre alt und etwas korpulent beschrieben.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsnahmen führten nicht zum Ergreifen des Unbekannten.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell