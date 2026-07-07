Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: VW Golf landet auf dem Dach - Fahrer begibt sich anschließend nach Hause

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (07.07.2026) alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er gegen 04.35 Uhr auf der Kreisstraße 1631 zwischen Erligheim und Freudental einen auf dem Dach liegenden VW Golf festgestellt hatte. Personen befanden sich keine vor Ort. Die eingetroffene Polizei nahm den PKW genauer in Augenschein. Hierbei stellte sich heraus, dass beide Kennzeichenschilder fehlten. Eine Absuche des näheren Umfeldes ergab keine Hinweise auf Insassen des VW Golf. Anhand der Umweltplakette ließ sich letztlich ein Kennzeichen zuordnen. Weitere Ermittlungen führten zu einer Fahrzeughalterin, die zuhause aufgesucht wurde. Es stellte sich schließlich heraus, dass ein 21 Jahre alter Verwandter der Halterin den PKW benutzt haben dürfte. Dieser befand sich ebenfalls zuhause. Der 21 Jahre alte Mann dürfte am Dienstagmorgen von Erligheim in Richtung Freudental unterwegs gewesen sein. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über den PKW, kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug landete hierauf auf dem Dach. Der leicht verletzte 21-Jährige dürfte sich allein aus dem VW Golf befreit haben, worauf er mutmaßlich die Kennzeichen des Fahrzeugs entfernte und sich anschließend nach Hause begab. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Der Mann musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

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