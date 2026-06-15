Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Einbruch in Werkstatt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (12.06.2026) 16.00 Uhr und Sonntag (14.06.2026) 11.40 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in eine Werkstatt einer gemeinnützigen Einrichtung in der Dornierstraße in Markgröningen ein. Dem Täter gelang es zunächst ein Fenster aufzubrechen, das zu einem Büro führt, und er stieg über dies dann in das Gebäude ein. Im Inneren öffnete er gewaltsam Behältnisse für Schlüssel sowie eine Geldkassette. Er stahl Schlüssel sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Vermutlich mit den gestohlenen Schlüsseln konnte er sich zu weiteren Räumen Zugang verschaffen und Umkleidekabinen öffnen. In einem der Räume, die er nahezu alle durchsuchte, befand sich ein Tresor, den der Täter ebenfalls gewaltsam öffnete. Ob er über das Bargeld und die Schlüssel hinaus weiteres Diebesgut machen konnte, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des hinterlassenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich unter Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail: vaihigen-enz.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Markgröningen.

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