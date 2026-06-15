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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Flächenbrand in Dagersheim

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen entfachte am Sonntag (14.06.2026) gegen 16.30 Uhr einen Flächenbrand in Böblingen-Dagersheim im Bereich Wiesentalstraße und Mühlgasse.

Zeugen konnten einen lauten Knall ähnlich eines Böllers wahrnehmen und entdeckten den Brand des Wiesenstücks, der sich auf etwa 30 Quadratmeter ausbreitete. Die Zeugen führten die ersten Löschmaßnahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr durch.

Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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