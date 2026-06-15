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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen - Bietigheim: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag (13.06.2026) zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unbekannte könnte mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen seine.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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