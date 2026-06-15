Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter versucht Zigarettenautomat aufzubrechen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich mit Hilfe eines akkubetriebenen Winkelschleifers versuchte ein noch unbekannter Täter am Samstag (13.06.2026) gegen 00.30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße "Sommerhofenpark" aufzubrechen. Zeugen wurden auf den Lärm aufmerksam und sprachen den Täter an, der daraufhin die Flucht über die Seestraße in Richtung Stiftsstraße ergriff. Der Unbekannte wurde als korpulent mit Glatze und grauem Kapuzenpullover beschrieben.

Die Höhe des an dem Automaten entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

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