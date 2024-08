Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: 30-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 30 Jahre alter Mann am Donnerstag (01.08.2024) gegen 18.00 Uhr für einen größeren Polizeieinsatz in Unterjettingen. Der 30-Jährige hatte sich nackt auf die Straße begeben und damit gedroht, sein Wohnhaus anzuzünden und sich selbst zu verletzten. Anschließend verbarrikadierte er sich in einem Zimmer des Hauses.

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, eine Kommunikation mit dem 30-Jährigen herzustellen, sodass er letztlich widerstandslos vorläufig festgenommen werden konnte. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst vor Ort.

