POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Unfall mit mindestens 27.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von mindestens 27.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 08.35 Uhr auf der Parallelfahrbahn der Bundesautobahn 8 im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete. Auf dem rechten Fahrstreifen der Parallelfahrbahn, die von der Bundesstraße 27 auf die Autobahn führt, musste ein 56 Jahre alter Peugeot-Lenker aufgrund Staus bis zum Stillstand abbremsen. Ein 55-jähriger Ford-Fahrer, der sich dahinter befand, hielt hierauf ebenfalls an. Vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die vorherrschenden Bedingungen angepasst hatte, gelang es einem 22-jährigen LKW-Lenker nicht mehr rechtzeitig zu stoppen. Er fuhr auf den Ford auf und schob diesen gegen den Peugeot. Durch den Aufprall wurde der LKW auf den linken der beiden vorhandenen Fahrstreifen abgewiesen und stieß dort gegen einen weiteren LKW, der von einem 42-Jährigen gelenkt wurde. Der 56-Jährige, sein 49 Jahre alter Beifahrer und der 55 Jahre alte Mann im Ford erlitten leichte Verletzungen. Die 49-Jährige und der 55 Jahre alte Mann wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr befand sich mit einem Fahrzeug und vier Wehrleuten im Einsatz.

