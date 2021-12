Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Versammlung unter freiem Himmel in Bodenwerder

Bodenwerder (ots)

Am Sonntag, den 19.12.2021, fand in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Innenstadt von Bodenwerder eine unangemeldete Versammlung mit ca. 75 Teilnehmenden, welche einem Aufruf in den Sozialen Medien folgten, statt. Ein Versammlungsleiter wurde vor Ort nicht benannt. Durch die eingesetzten Polizeikräfte aus Bodenwerder und Holzminden musste die Zusammenkunft als eine Versammlung im Sinne des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes eingestuft und Beschränkungen zur Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere die Gesundheit von Teilnehmenden oder unbeteiligten Dritten, erlassen werden. Die Versammlung wurde polizeilich durch die Innenstadt von Bodenwerder bis zum dortigen Rathausplatz begleitet. Der Leiter der Polizeistation Bodenwerder PHK Dirk Schwarz gab hinsichtlich des Verlaufs der Versammlung an: "Die Teilnehmer zeigten sich durchweg friedlich und kooperationsbereit. Die Auflagen, Abstände zum Infektionsschutz einzuhalten, die Lautstärke von mitgeführter Musik zu reduzieren sowie Kerzen nur unter Einhaltung des Brandschutzes am Rathaus abzustellen und nach Beendigung der Versammlung dort wieder zu entfernen, wurden uneingeschränkt befolgt." Die Versammlung verlief störungsfrei und wurde gegen 17:00 Uhr ohne Redebeiträge oder Kundgebungen durch die Teilnehmenden beendet.

