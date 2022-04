Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 21.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Zeppelinstraße und der Ludwig-Herr-Straße in Kornwestheim ereignete. Eine 35 Jahre alte Renault-Lenkerin, die einen 39 Jahre alten Beifahrer an Bord hatte, befuhr die Zeppelinstraße und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Ludwig-Herr-Straße abbiegen. Nahezu gleichzeitig war eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin in der Zeppelinstraße in die Gegenrichtung unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Für beide Verkehrsteilnehmerinnen zeigte die jeweilige Ampel grün. Allerdings hatte die 35-Jährige die Vorfahrt zu gewähren, was sie vermutlich übersah. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Alle drei beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

