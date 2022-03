Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 09:15 Uhr in der Hindenburgstraße in Herrenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer und ein Fußgänger leicht verletzt wurden. Der 57-jährige Radfahrer befuhr aus Richtung Gültsteiner Straße kommend den Radfahrstreifen, als plötzlich ein 56-jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn lief. Dieser wollte in Richtung "Auf dem Graben" die Fahrbahn queren und übersah hierbei mutmaßlich den heranrollenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß kamen beide Beteiligte zu Fall. Bei dem Sturz erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Es entstand nur minimaler Sachschaden.

