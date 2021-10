Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Erfolgreiche Erste Hilfe durch Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Als erfolgreiche Ersthelfer haben sich zwei Beamte des Polizeireviers Böblingen zusammen mit einem Passanten in Weil im Schönbuch erwiesen. Am Dienstag gegen 16:55 Uhr hatten sich Anrufer bei der Integrierten Leitstelle Böblingen gemeldet und von einem Mann berichtet, der im Bereich eines Spielplatzes an der Straße "In der Röte" während einer Unterhaltung plötzlich über Atemnot geklagt hatte und umgekippt war. Wenige Minuten später traf die Streifenwagenbesatzung dort ein. Die Polizisten stellten bei dem 39-Jährigen Atemstillstand fest, übernahmen von einem Ersthelfer die Erste-Hilfe-Maßnahmen und führten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und eines Notarztes die Herz-Lungen-Wiederbelebung durch. Letztlich setzte die Atmung des Mannes wieder ein, er konnte stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Rettungsmaßnahmen kamen Angehörige des 39-Jährigen hinzu, die in der Folge von Notfallseelsorgern betreut wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell