POL-LB: "Hallo Oma - ich brauch Geld! Tatort Telefon" - Premiere der Neufassung des Präventionstheaters in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Seit mehreren Jahren rufen professionelle Banden bevorzugt ältere Menschen an und versuchen diese mit ständig wechselnden Maschen um Geld und Wertgegenstände zu bringen. Viele der Angerufenen erkennen die Betrugsversuche, denn die Maschen wie Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte oder Schockanrufende sind zwischenzeitlich vielen ein Begriff. Trotzdem fallen immer wieder ältere Menschen auf die Täter herein und wenn es zu einer Geldübergabe kommt, ist der Schaden enorm und nicht selten werden die Betrogenen um ihre gesamten Lebensersparnisse gebracht. Im Bereich "Enkeltrick" verzeichnete das Polizeipräsidium Ludwigsburg im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg der registrierten Straftaten von 153 auf 363 (+137,2%). Zwar blieben 355 Fälle im Versuchsstadium stecken, in 8 vollendeten Fällen entstand jedoch ein Schaden in Höhe von ca. 200.000 Euro. Ebenso gravierend war die Entwicklung beim Phänomen "Falscher Polizeibeamter". 1.094 Delikte bedeuten einen Zuwachs und über 83%. In 14 Fällen gelangten die Täter an ihr kriminelles Ziel und erbeuteten insgesamt rund 346.000 Euro.

Das interaktive Theaterstück "Hallo Oma - ich brauch Geld! Tatort Telefon" des Theaterpädagogen Allan Mathiasch klärt über diese Kriminalitätsphänome auf unterhaltsame Weise auf. In einer Kooperation mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg, dem Kreisseniorenrat Ludwigsburg und der Kreissparkassen-Stiftung Ludwigsburg wird die Reihe nunmehr mit einer aktualisierten Neufassung des Stücks fortgeführt. Zur Premiere des Präventionstheaters war interessiertes Fachpublikum am vergangenen Donnerstagabend ins Foyer des Kornwestheimer Rathauses eingeladen. Kornwestheims Erster Bürgermeister Daniel Güthler: "Die Methoden der professionellen Banden, die bevorzugt ältere Menschen anrufen, um Geld zu ergaunern, werden immer dreister. Deshalb sind Veranstaltungen wie das interaktive Theaterstück "Hallo Oma - ich brauch Geld!" auch so wichtig, um unsere Bürgerinnen und Bürger vor Schaden zu bewahren."

Polizeipräsident Burkhard Metzger bedankte sich bei dieser Gelegenheit für das große Engagement aller Beteiligten: " Mit ihnen allen ist im Laufe der Jahre eine sehr gute und verlässliche Kooperation entstanden. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir uns als Polizeipräsidium Ludwigsburg auch in der Zukunft gerne in dieses gute Projekt einbringen werden." Das Stück selbst vermittle dem Publikum die vielfältigen Maschen der Telefonbetrüger. Da die einzelnen Szenen durch die Polizei mit kriminalpräventiven Tipps begleitet werden und die Kreissparkasse Ludwigsburg für bankenspezifische Fragen zur Verfügung stehe, gehe das Publikum am Ende gut informiert und gestärkt aus der Veranstaltung. Metzger: "Und das ist unser gemeinsames Ziel."

Nora Jordan-Weinberg, die Vorsitzende des Kreisseniorenrats, betont, dass die ständig neuen Betrugsmaschen eine Herausforderung sind, deshalb wird das Präventionstheater durch den Theaterpädagogen Allan Mathiasch immer wieder aktualisiert. Jordan-Weinberg: "Das bedeutet, dass wir das Theaterstück bereits seit 2014 immer wieder neu anbieten, um die Seniorinnen und Senioren im Kreis Ludwigsburg in regelmäßigen Abständen zu informieren und zu warnen."

Das Stück kann nunmehr über den Kreisseniorenrat für Seniorengruppen- und Einrichtungen kostenlos gebucht werden. seniorenrat@ksr-lb.de oder Tel. 07141 928802.

