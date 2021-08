Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 831

Stuttgart: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Eine Schwer- und drei Leichtverletzte forderte am Mittwochabend ein Verkehrsunfall auf der A 1831 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen. Die 23-jährige Fahrerin eines Ford Focus war gegen 20:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs und geriet aus noch ungeklärter Ursache ins Schlinger. Daraufhin kam ihr Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich im angrenzenden Grünstreifen und schlug mit dem Heck in einem Graben auf. Die verletzte Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen und ebenso wie zwei mitfahrende, leicht verletzte Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr ebenfalls leicht verletzter, 33-jähriger Beifahrer wurde an der Unfallstelle versorgt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren neben der Polizei 30 Einsatzkräfte der Feuerwache 5 und der Feuerwehr Stuttgart-Vaihingen sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell