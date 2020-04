Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Magstadt; Hausfriedensbruch in Sindelfingen; Zeugensuche in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots)

Magstadt: Radfahrer übersehen und angefahren

Ein schwerverletzter Radfahrer und ein Sachschaden von rund 1.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 14:30 Uhr in Magstadt ereignete. Im Kreuzungsbereich Maichinger Straße und der Mühlstraße kam es zwischen einem 62 Jahre alten VW-Lenker und einem 64-jährigen Radfahrer zum Zusammenstoß. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah der Autofahrer, der nach links in die Mühlstraße abbiegen wollte, den entgegenkommenden Radfahrer. Der 64-Jährige, der einen Helm trug, wurde auf die Motorhaube aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Im Anschluss stürzte der Radfahrer auf den Asphalt und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sindelfingen-Ost: Alkoholisierter Mann schlafend in Supermarkt angetroffen

Nach Ladenschluss ließ sich am Donnerstagabend ein 58 Jahre alter Mann in der Schwertstraße in Sindelfingen-Ost in einem Supermarkt einschließen. Nachdem gegen 23:55 Uhr ein Alarm ausgelöst worden war, wurde der Mann durch einen Sicherheitsdienstmitarbeiter im Inneren des Gebäudes entdeckt. Der Mann hatte sich während des laufenden Betriebes in einem Ruheraum für Mitarbeiter hingelegt. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei wurde das Objekt zunächst umstellt und anschließend im Beisein eines Diensthundes betreten. Die Beamten weckten den schlafenden Mann, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Der 58-Jährige, der anschließend die Örtlichkeit verlassen hatte, muss nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen.

Weil der Stadt: Zeugen nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gesucht

Ein bislang unbekannter Radfahrer sollte am Donnerstag gegen 22:00 Uhr in Weil der Stadt einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Der Grund dieser Kontrolle war, dass der unbekannte Radfahrer an einer Streifenwagenbesatzung mit einem geringen Seitenabstand und ohne Licht provokant vorbeigefahren ist. Nachdem der Unbekannte in der Folge durch das geöffnete Beifahrerfenster aufgefordert wurde, stehenzubleiben, flüchtete er in eine Parallelstraße. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Polizeikräfte den Radfahrer mehrfach auf Distanz im Bereich der Hermann-Schnaufer-Straße feststellen. Beim Erkennen des Streifenfahrzeugs flüchtete der Radler über die Straße "Mäuerlesgang" und weiter durch die Unterführung der Straße "Winkelgasse", die mit einem Kraftfahrzeug nicht befahren werden können. Dort verloren die Beamten den Flüchtenden zunächst aus den Augen. Gegen 22:40 Uhr begab sich die Streife erneut in diesem Bereich. Während sich ein Beamter zu Fuß positionierte, fuhr eine Beamtin mit dem Polizeifahrzeug die nähere Umgebung ab, um Ausschau nach dem Radfahrer zu halten. Kurz darauf tauchte der Unbekannte wieder auf, fuhr unvermittelt auf den fußläufigen Polizisten zu und beleidigte ihn. Als er im weiteren Verlauf den Beamten passieren wollte, gelang es dem Polizisten den Radfahrer an seiner Jacke festzuhalten und zu stoppen. Der Querulant stieg in der Folge von seinem Rad, hielt es allerdings am Lenker weiterhin fest. Anschließend stieß er das Vorderrad gegen den Polizisten und warf dann das komplette Rad gegen den Beamten. Während die Kollegin des Polizisten zu Hilfe eilte, suchte der Unbekannte das Weite und rannte in Richtung der Hermann-Schnaufer-Straße davon. Das rote Fahrrad, bei dem es sich um ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Ghost" handelt, ließ er an der Örtlichkeit zurück. Es wurde letztendlich durch die Beamten sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Polizist durch den tätlichen Angriff nicht verletzt. Der unbekannte männliche Täter soll etwa 20 Jahre alt und etwa 170 bis 180 cm groß gewesen sein. Er hat ein südländisches Aussehen und trug zur Tatzeit kurze, schwarze Haare sowie eine schwarze Kunstlederjacke. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell