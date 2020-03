POL-LB: Grafenau: Küchenbrand; Sindelfingen: Werkzeuge gestohlen; Nufringen: 36-Jähriger nach Einbruch in Fahrzeug festgenommen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Grafenau-Döffingen: Küchenbrand

Ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand am Montagmittag bei einem Küchenbrand in der Jahnstraße in Döffingen. Die 61-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung eines Dreifamilienhauses hatte gegen 13.25 Uhr Essen auf den Herd gestellt, um dieses zu erwärmen, und war anschließend in den Keller gegangen. Derweil bemerkten Nachbarn, dass es in der Küche der Wohnung zu einer Brandentwicklung gekommen war und alarmierten die Feuerwehr. Eine in der Nähe wohnende Verwandte der Bewohnerin, die ebenfalls informiert worden war, eilte zu dem Haus und traf die 61-Jährige im Treppenhaus an. Gemeinsam verließen die Frauen anschließend das Gebäude. Die Freiwilligen Feuerwehren Grafenau und Magstadt rückten mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften aus. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Anschließend wurden durch die Einsatzkräfte Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Bis auf die 61-Jährige befand sich niemand in dem Haus.

Sindelfingen: Werkzeuge gestohlen

Zwischen Freitag 13.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Bachstraße in Sindelfingen sein Unwesen. Der Dieb machte sich an einem Hyundai zu schaffen, in dem sich mehrere Werkzeuge und Baumaschinen befanden. Aus dem Fahrzeug wurden ein Kombihammer, eine Säbelsäge, ein Bohrhammer, ein Presswerkzeug sowie ein Akkuschrauber samt Zubehör im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Nufringen: 36-Jähriger nach Einbruch in Fahrzeug festgenommen

Wegen schweren Diebstahls und Beleidigung wird sich ein 36 Jahre alter Mann verantworten müssen, der am Montag gegen 23.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs Nufringen sein Unwesen trieb. Eine Zeugin hatte einen Mann dabei beobachtet, wie dieser mit einer Stange auf Autos einschlug und wohl auch versucht hatte einen Wohnwagen aufzubrechen. Schließlich hatte sich der Tatverdächtige in Richtung des Marktplatzes entfernt. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg vor Ort eintraf, entdeckten die Beamten zunächst eine Steppweste in der Bahnhofsunterführung. Im weiteren Verlauf kam ihnen eine Person entgegen, die der Beschreibung des Tatverdächtigen entsprach. Da sich der 36-Jährige sogleich unkooperativ verhielt, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest und legten ihm Handschließen an. Der Mann wurde anschließend zum Streifenwagen gebracht und auf den Rücksitz gesetzt. Während dessen kam die Fahrerin eines VW auf die Beamten zu und erklärte, dass sie soeben festgestellt hatte, dass in ihr Fahrzeug eingebrochen worden war. Die Heckscheibe war zertrümmert und das Handschuhfach durchsucht worden. Außerdem fehlte nun eine Steppweste aus dem Fahrzeug. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, handelte es sich hierbei um die Steppweste, die in der Unterführung aufgefunden worden war. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass der Tatverdächtige wohl auch versucht hatte die Heckscheibe eines Mazda einzuschlagen und in einen Wohnwagen einzubrechen. Hierbei war er jedoch vermutlich gescheitert. Der entstandene Gesamtsachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde nun zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Währenddessen spuckte er im Fahrzeug um sich und beleidigte die eingesetzten Beamten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

