Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Wohncontainer in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 13.00 Uhr ging in der Straße "Ludwigsegerte" in Sersheim ein Wohncontainer für wohnsitzlose Personen in Flammen auf. Vermutlich ist ein technischer Defekt eines Gerätes ursächlich für die Brandentstehung. Der 58-jährige Bewohner des Containers befand sich glücklicherweise nicht im Innern, als das Feuer ausbrach. Die Freiwilligen Feuerwehren Sersheim, Vaihingen an der Enz, Oberriexingen und Sachsenheim waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Der Container ist nicht mehr bewohnbar, so dass der 58-Jährige nun anderweitig untergebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

