Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch im Recyclingzentrum Villingen - Polizei nimmt 30-Jährigen vorläufig fest (03.08.2026)

VS-Villingen (ots)

Beamte des Polizeireviers Villingen haben in der vergangenen Nacht einen Mann vorläufig festgenommen, der in das Recyclingzentrum "Am Krebsgarten" eingebrochen ist. Kurz nach Mitternacht teilte ein Mitarbeiter des Betriebs mit, dass sich eine Person mit Rucksack auf dem Gelände befinde. Die Polizisten rückten daraufhin mit mehreren Streifen aus und umstellten den Betriebshof. Bei der anschließenden Durchsuchung trafen sie schließlich auf einen 30-Jährigen, der in seinem Rucksack bereits Diebesgut verstaut hatte. Außerdem fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung Betäubungsmittel auf.

Anschließend musste der Mann zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier. Nach deren Abschluss und der Erhebung einer Zustellungsvollmacht wurde der 30-Jährige auf die Straße entlassen.

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