Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Raithaslach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht nach Überholmanöver auf der Konradstraße - Polizei sucht Zeugen (03.08.2026)

Stockach, Raithaslach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht infolge eines Überholmanövers auf der Konradstraße am Montagmittag. Gegen 11.45 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit einem Skoda Scala von Raithaslach in Richtung Mahlspüren. Kurz hinter dem Gasthaus "Löwe" kamen ihr zwei Fahrzeuge entgegen, wobei das hintere mit sichtlich überhöhter Geschwindigkeit ausgeschert sei und den Vorausfahrenden silbernen Wagen überholt habe. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden schwarzen, bzw. anthrazitfarbenen Audi zu verhindern, musste die 57-Jährige nach rechts Ausweichen, wobei es zu Beschädigungen an Reifen und Felge an dem Skoda kam.

Zeugen des Überholmanövers oder Personen, denen der dunkle Audi ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

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