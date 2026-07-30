Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 462

Lkr. Rottweil) Lastwagenfahrer missachtet Vorfahrt - Autofahrerin gerät daraufhin in Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte und Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro (29.07.2026)

Rottweil (ots)

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, drei schwerverletzten Personen und erheblichem Sachschaden hat sich am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 462 ereignet.

Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 12:45 Uhr mit seinem Sattelzug von der B 27 aus Richtung Villingendorf kommend auf die B 462 in Richtung Autobahn 81 aufgefahren. Beim Einfahren vom Beschleunigungsstreifen übersah er vermutlich eine neben ihm befindliche 69-jährige Fahrerin eines Ford. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, woraufhin die Ford-Fahrerin nach links in den Gegenverkehr auswich. Dort kollidierte das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen sowie einem nachfolgenden Renault Master.

Sowohl die 69-Jährige als auch ihr 64-jähriger Beifahrer sowie der 30-jährige Renault-Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in örtliche Krankenhäuser.

Der Ford, der entgegenkommende Lastwagen sowie der Renault-Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Die Polizei sperrte in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Rottweil die B 462 für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen. Dadurch kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Die Freiwillige Feuerwehr befand sich zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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