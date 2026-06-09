Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (160/2026) Tropenholz-Mahnmal am Ernst-Honig-Wall beschädigt - Ermittler suchen Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Ernst-Honig-Wall, Höhe Alter Botanischer Garten Mittwoch, 20. Mai 2026

GÖTTINGEN (ab) - Unbekannte haben das am Ernst-Honig-Wall in Höhe des Alten Botanischen Gartens aufgestellte Tropenholz-Mahnmal beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Stelen des Mahnmals großflächig mit Sprühfarbe besprüht. Festgestellt wurde die Beschädigung am Mittwoch (20.05.26) durch einen Mitarbeiter der Stadt Göttingen.

Die genaue Tatzeit ist bislang unbekannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Mahnmal wurde nach einem Entwurf des Hainberg-Gymnasiums gefertigt und im März 1992 zunächst auf dem Wochenmarkt aufgestellt. Nachdem es witterungsbedingt stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, wurde es 2018 aus Sicherheitsgründen abgebaut, restauriert und im Juli 2019 an seinem heutigen Standort am Ernst-Honig-Wall wieder aufgestellt.

Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Göttingen haben die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder zu Beobachtungen im Bereich des Ernst-Honig-Walls geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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