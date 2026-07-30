Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B 14

Lkr. Tuttlingen) Sprinter-Fahrer missachtet Vorfahrt eines Motorradfahrers: Ein Leichtverletzter (29.07.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich im Bereich der Einmündung von Liptingen auf die Bundesstraße 14 ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer ereignet.

Ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter war gegen 11:30 Uhr auf der Stockacher Straße in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der Einmündung zur B 14 missachtete er vermutlich die Vorfahrt eines in Richtung Stockach fahrenden 67-jährigen Motorradfahrers. Der Biker kollidierte mit dem Sprinter, kam zu Fall und landete leicht verletzt im Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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