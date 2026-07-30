Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Konstanz - Ermittlungserfolg - Bei Durchsuchungen entwendete Fahrräder, E-Scooter, Zubehör und Aufbruchwerkzeug sichergestellt

Konstanz (ots)

Im Rahmen eines umfassenden Ermittlungsverfahrens wegen besonders schweren Falls des Diebstahls haben Beamte des Polizeireviers Konstanz einen Ermittlungserfolg erzielt und bei Durchsuchungsmaßnahmen am Freitag (24.07.2026) mehrere entwendete Fahrräder, E-Scooter, weiteres Zubehör und Aufbruchwerkzeug beschlagnahmt.

Den "Anstoß" gab dabei ein 35-Jähriger, der ins Visier der Polizisten geraten war. Im Zuge der nach umfangreichen Recherchen richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung gab der Mann an, ein bei ihm aufgefundenes, gestohlenes Fahrrad von einem 47-Jährigen erworben zu haben, der den Verkaufs-Kontakt wiederum über einen 38-Jährigen hergestellt habe.

Aufgrund dieser Angaben beantragte die das Verfahren leitende Staatsanwaltschaft Konstanz umgehend weitere Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Männer, die eine Richterin - aufgrund zeitlicher Dringlichkeit - mündlich anordnete.

Die anschließenden Durchsuchungen der Wohnungen der beiden Männer führten zu einem umfangreichen Fund von Diebesgut. Neben mehreren Fahrrädern und E-Scootern, teilweise wegen Diebstahls ausgeschrieben, wurden auch zahlreiches Fahrradzubehör und eine Schreckschusswaffe sichergestellt.

In der Wohnung des 38-Jährigen entdeckten die Polizisten zudem zwei Taschen mit diversen Aufbruchwerkzeugen. Da gegen ihn noch dazu mehrere offene Vollstreckungsverfahren vorlagen die er nicht begleichen konnte, brachten ihn die Beamten schließlich in eine Justizvollzugsanstalt.

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