PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Konstanz - Ermittlungserfolg - Bei Durchsuchungen entwendete Fahrräder, E-Scooter, Zubehör und Aufbruchwerkzeug sichergestellt

Konstanz (ots)

Im Rahmen eines umfassenden Ermittlungsverfahrens wegen besonders schweren Falls des Diebstahls haben Beamte des Polizeireviers Konstanz einen Ermittlungserfolg erzielt und bei Durchsuchungsmaßnahmen am Freitag (24.07.2026) mehrere entwendete Fahrräder, E-Scooter, weiteres Zubehör und Aufbruchwerkzeug beschlagnahmt.

Den "Anstoß" gab dabei ein 35-Jähriger, der ins Visier der Polizisten geraten war. Im Zuge der nach umfangreichen Recherchen richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung gab der Mann an, ein bei ihm aufgefundenes, gestohlenes Fahrrad von einem 47-Jährigen erworben zu haben, der den Verkaufs-Kontakt wiederum über einen 38-Jährigen hergestellt habe.

Aufgrund dieser Angaben beantragte die das Verfahren leitende Staatsanwaltschaft Konstanz umgehend weitere Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Männer, die eine Richterin - aufgrund zeitlicher Dringlichkeit - mündlich anordnete.

Die anschließenden Durchsuchungen der Wohnungen der beiden Männer führten zu einem umfangreichen Fund von Diebesgut. Neben mehreren Fahrrädern und E-Scootern, teilweise wegen Diebstahls ausgeschrieben, wurden auch zahlreiches Fahrradzubehör und eine Schreckschusswaffe sichergestellt.

In der Wohnung des 38-Jährigen entdeckten die Polizisten zudem zwei Taschen mit diversen Aufbruchwerkzeugen. Da gegen ihn noch dazu mehrere offene Vollstreckungsverfahren vorlagen die er nicht begleichen konnte, brachten ihn die Beamten schließlich in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy,
Telefon: 07531 280-0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeihauptkommissarin Katrin Rosenthal,
Telefon: 07531 995-1014

Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren