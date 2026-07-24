Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Weizenfeld gerät aus unbekannter Ursache in Brand: Polizei bittet um Hinweise (23.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zum Brand eines Weizenfelds am Donnerstagmittag entlang der Kreisstraße 5944 zwischen Möhringen und Eßlingen.

Gegen 13 Uhr meldeten mehrere Passanten den Brand eines Weizenfelds im Bächetal. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern in Brand. Der herrschende Wind verstärkte das Feuer und trieb dieses in Richtung eines angrenzenden Waldstücks.

Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf den Wald zu verhindern und den Brand schließlich zu löschen.

Die Polizei sperrte für die Dauer der Löscharbeiten die K 5944 zwischen Möhringen und der Einmündung zur Bundesstraße 523 in beide Fahrtrichtungen. Die Kriminalpolizei Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen des Brandes oder Personen, welche gegebenenfalls Bild- oder Videoaufnahmen des Feuers gefertigt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

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