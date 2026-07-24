Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Streit eskaliert - Person schwer verletzt (22.07.2026)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Streit in einer Wohnung an der Villinger Straße eskaliert. Zwischen alkoholisierten Bekannten kam es gegen 23:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung. In deren Zuge stach ein 39-Jähriger mit einem Messer auf einen 35-Jährigen ein. Dabei verletzte er ihn so schwer, dass der mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam und notoperiert werden musste. Die Person ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 39-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Dieser wurde am 23.07.2026 einem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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