Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Grüne Kettcars der Karlschule entwendet: Polizei sucht dringend den unbekannten Finder der Spielgeräte (24.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei Tuttlingen sucht den unbekannten Finder zweier Kettcars, die zuvor von Kindern an der Tuttlinger Karlschule entwendet worden waren.

Bereits kurz vor den Osterferien verschwanden zwei grüne Kettcars der Marke "DinoCars" aus einem zeitweise unverschlossenen Gitterverschlag auf dem Pausenhof der Karlschule. Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen konnten zwischenzeitlich zwei strafunmündige Kinder ermitteln, die die Spielgeräte auf dem Honberg im Bereich des damaligen Osterweges in einem Gebüsch versteckt haben sollen.

Leider konnten die Kettcars dort nicht mehr aufgefunden werden. Stattdessen soll ein mutmaßlicher Finder eine Notiz mit dem Hinweis hinterlassen haben, dass die Kettcars gefunden wurden und man sich gerne telefonisch melden könne. Die Notiz ist zwischenzeitlich ebenfalls nicht mehr auffindbar.

Die Polizei bittet den unbekannten Finder daher dringend, sich unter Tel. 07461 9410 zu melden, damit die beiden Kettcars an die Schule zurückgegeben werden können.

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