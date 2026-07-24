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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf
Lkr. Rottweil) 65-jähriger Autofahrer mutmaßlich betrunken mit dem Auto unterwegs (23.07.2026)

Villingendorf (ots)

Am Donnerstagabend hat die Polizei einen 65-jährigen Autofahrer ermittelt, der mutmaßlich betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen sein soll.

Gegen 20:00 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis einer aufmerksamen Zeugin ein, wonach ein offensichtlich betrunkener Mann mit seinem Ford soeben von einem Supermarktparkplatz in der Neckarstraße losgefahren sein soll. Die verständigten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug kurze Zeit später an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters antreffen und einen 65-jährigen Mann als mutmaßlichen Fahrer ermitteln.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit etwa 1,7 Promille den Verdacht. Der 65-Jährige musste daraufhin sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben.

Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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