Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrugsmasche mit falschen Strafzetteln - Polizei warnt! (23.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor einer Betrugsmasche mit falschen Strafzetteln. Am Donnerstag haben Unbekannte an regulär mit Parkschein geparkten Autos täuschend echt aussehende Strafzettel hinterlassen. Diese wiesen dabei neben der Kopfzeile der Stadt Villingen-Schwenningen das Datum, das korrekte Kennzeichen des Fahrzeugs, die Straße in der der Wagen stand und einen Tatvorwurf aus. Zudem befand sich darauf ein QR-Code, der zu einer Internetseite weiterleitete, auf der schließlich zur Bezahlung der "Parkgebühr" über verschiedene Zahlungsmöglichkeiten aufgefordert wurde.

Bei genauem Hinsehen fielen jedoch Fehler im Text und in der Zeichensetzung auf!

Bei diesen falschen Strafzetteln handelt es sich um Betrugsversuche! Die Polizei warnt davor, auf Zahlungsaufforderungen zu reagieren oder persönliche Daten preiszugeben!

Sollten Sie einen derartigen "Strafzettel" an ihrem Wagen auffinden, wenden Sie sich bitte an die Polizei!

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