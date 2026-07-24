Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener mutmaßlicher Tankbetrüger entzieht sich polizeilicher Verkehrskontrolle: Polizei sucht gefährdete Personen (23.07.2026)

Spaichingen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich ein Autofahrer einer polizeilichen Verkehrskontrolle entzogen und konnte erst in Balgheim im Bereich eines Waldes vorläufig festgenommen werden.

Gegen 21:25 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fiat auf, der mit hoher Geschwindigkeit von einem Tankstellengelände auf die Hauptstraße fuhr und in der Folge über die Gegenfahrbahn nach links in die Gartenstraße abbog. Nachdem die Polizeibeamten den Fahrer mit Anhaltesignalen zum Stoppen aufforderten, beschleunigte dieser und flüchtete in Richtung "Am Heidengraben". Über die Baldenbergstraße fuhr der Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Straße "Lützelesch", wo der Fahrer seine Flucht über eine Wiese in Richtung Balgheim fortsetzte. Über die Bergstraße und den Kehlenweg fuhr der Mann schließlich in Richtung eines Waldes, wo er sein Fahrzeug stoppte und vorläufig festgenommen werden konnte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass am Fahrzeug gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Der 55-jährige Fahrer räumte ein, zuvor an der Tankstelle einen Tankbetrug begangen zu haben. Im Kofferraum des Wagens konnte zudem mutmaßliches Diebesgut aus einem Ladendiebstahl in Rottweil aufgefunden und sichergestellt werden.

Neben Tankbetrug und Ladendiebstahl muss sich der Mann außerdem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zu den Straftaten aufgenommen. Personen, die durch die Fahrweise des 55-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07424 93180 zu melden.

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