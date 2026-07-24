POL-KN: (Konstanz
Lkr. Konstanz) Vermisstenfahndung erledigt: 53-Jährige wohlbehalten angetroffen (24.07.2026)
Konstanz (ots)
Die seit Samstag aus Konstanz vermisste 53-jährige Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Medien, die das Bild der Frau veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.
Anbei der Link zur Ursprungsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6320395
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Fabian Herkommer
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