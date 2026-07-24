Konstanz (ots) - Die Polizei sucht seit Mittwoch nach einer 53-jährigen Frau aus Konstanz. Die Vermisste ist etwa 170 cm groß, von sehr schlanker Statur und hat dunkle, vermutlich zu einem Dutt gebundene, lange Haare. Möglicherweise trägt sie eine Brille. Bekleidet ist sie mit einer langen dunklen Hose, einem ...

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