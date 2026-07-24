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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz
Lkr. Konstanz) Vermisstenfahndung erledigt: 53-Jährige wohlbehalten angetroffen (24.07.2026)

Konstanz (ots)

Die seit Samstag aus Konstanz vermisste 53-jährige Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Medien, die das Bild der Frau veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

Anbei der Link zur Ursprungsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6320395

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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