Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Lkr. Konstanz) 53-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Hinweise (23.07.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht seit Mittwoch nach einer 53-jährigen Frau aus Konstanz.

Die Vermisste ist etwa 170 cm groß, von sehr schlanker Statur und hat dunkle, vermutlich zu einem Dutt gebundene, lange Haare. Möglicherweise trägt sie eine Brille. Bekleidet ist sie mit einer langen dunklen Hose, einem anthrazitfarbenen ärmellosen Shirt, einer orangenen Funktionsjacke sowie Wanderschuhen. Die Frau dürfte möglicherweise mit einem weißen Mitsubishi Space Star unterwegs sein.

Die 53-jährige Vermisste verließ am Samstag, 18.07.2026, zwischen 9 und 10 Uhr ihre Wohnung in Konstanz und kehrte seitdem nicht zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Bild der Vermissten ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/konstanz-vermisstenfahndung-2/

Zeugen, welche die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

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