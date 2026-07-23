Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B 462

Lkr. Rottweil) Zwei Leichtverletzte durch Verkehrsunfall nach vermutlichem Überholmanöver (23.07.2026)

Dunningen (ots)

Am Donnerstagmittag hat sich auf der Bundesstraße 462 ein Verkehrsunfall bei einem vermutlichen Überholmanöver trotz Gegenverkehr ereignet.

Ein 81-jähriger Mann war gegen 13:45 Uhr mit seinem BMW von Dunningen in Richtung Schramberg-Sulgen unterwegs. Hierbei setzte der Fahrer vermutlich trotz Gegenverkehr zu einem Überholmanöver an. Ein entgegenkommender 37-jähriger VW-Fahrer versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. In der Folge streifte der BMW die Beifahrerseite des VW.

Sowohl der VW-Fahrer als auch dessen 35-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in örtliche Krankenhäuser. Die drei auf der Rücksitzbank des VW mitfahrenden Kinder blieben augenscheinlich unverletzt, wurden jedoch vorsorglich ebenfalls in ein Klinikum gebracht. Fahrer und Beifahrerin des BMW blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Die Polizei sperrte zusammen mit der Straßenmeisterei Schramberg die B 462 für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen. Die Freiwillige Feuerwehr befand sich zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle. Die Straßensperrung konnte gegen 15:45 Uhr wieder aufgehoben werden.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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