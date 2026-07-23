Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter überfällt Rewe-Markt - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise! (22.07.2026)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einen Supermarkt in der Schneckenburgstraße überfallen. Gegen 18.15 Uhr betrat eine maskierte männliche Person den Rewe-Markt. Der Unbekannte war mit einer Schreckschusswaffe bewaffnet und forderte zwei Mitarbeiterinnen des Marktes auf, ihm aus dem Büro Geld zu überreichen. Im weiteren Verlauf bedrohte der Täter beide Mitarbeiterinnen mit der Waffe und gab einen Schuss ab. Danach ergriff er ohne Beute die Flucht.

Sofortige, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung des Zolls und der Bundespolizei verliefen ohne Erfolg.

Die Mitarbeiterinnen wurden durch die Schussabgabe glücklicherweise nicht verletzt.

Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahrealt, ungefähr 185 Zentimeter groß, kräftige Statur, rot-brauner Bart.

Bekleidet war er mit einer grauen Daunenjacke, einer hellen, langen Hose und schwarzen Schuhen. Zudem trug er einen schwarzen Jethelm mit integrierter Sonnenblende und ein orangefarbenes Schlauchtuch darunter. Außerdem sprach er Deutsch, ohne auffälligen Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Überfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

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