POL-KN: (Spaichingen
Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Verkaufsimbiss ein: Polizei bittet um Hinweise (16./17.07.2026)
Spaichingen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Verkaufsimbiss im Stadtgarten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.
Im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 16:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Crêpes- und Waffelstand. Im Verkaufsimbiss entwendeten die Täter eine geringe Menge Bargeld und konnten anschließend unerkannt flüchten.
Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell