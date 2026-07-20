Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Verkaufsimbiss ein: Polizei bittet um Hinweise (16./17.07.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Verkaufsimbiss im Stadtgarten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 16:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Crêpes- und Waffelstand. Im Verkaufsimbiss entwendeten die Täter eine geringe Menge Bargeld und konnten anschließend unerkannt flüchten.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

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