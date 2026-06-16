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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kater mit Luftdruckwaffe angeschossen - Polizei bittet um Hinweise

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Bereich der Straße Im Kästenbusch im Neustadter Ortsteil Hambach wurde ein Freigängerkater von einem bislang unbekannten Täter mit einer Luftdruckwaffe angeschossen. Das Tier kehrte am 18.05.2026 gegen 16.00 Uhr verletzt nach Hause zurück. Erst nach einer Röntgenuntersuchung wurde ein Diabolo-Geschoss im Bereich der Wirbelsäule festgestellt, welches operativ entfernt werden musste. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neustadt/Weinstraße
B. Baßler, KHK`in
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: kineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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