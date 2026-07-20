Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Polizei stoppt betrunkenen 49-jährigen Autofahrer mit etwa 1,3 Promille (20.07.2026)

Schramberg (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Montagmorgen in der Bahnhofstraße gestoppt.

Ein 49-jähriger BMW-Fahrer war gegen 09:00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Schiltach unterwegs und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser bestätigte mit etwa 1,3 Promille den Verdacht.

Der Mann musste die Beamten anschließend zur ärztlichen Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 49-Jährigen und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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