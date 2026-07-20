POL-KN: (Immendingen, K 5927
Lkr. Tuttlingen) 23-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer (19.07.2026)
Immendingen (ots)
Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Kreisstraße 5927 ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer ereignet.
Ein 23-jähriger Mann war gegen 17:45 Uhr mit seinem Motorrad zwischen Bargen und Mauenheim unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine KTM und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer rutschte gegen eine Schutzplanke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 23-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.
Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.
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