Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Shisha-Shop (16./17.06.2026)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag sind Unbekannte in ein Geschäft in der Freiheitstraße eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 11.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum von "Alex Shisha-Shop". Dort entwendeten sie anschließend diverse Rauchutensilien. Der Wert des Diebesguts dürfte im Bereich von mehreren tausend Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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