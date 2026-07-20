PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) 41-jähriger E-Scooter-Fahrer missachtet die Vorfahrt eines Autos und verletzt sich leicht (18.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagmittag hat sich ein Vorfahrtsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto ereignet.

Ein 41-jähriger Mann war gegen 12:30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Honbergstraße in Richtung Waaghausstraße unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines auf der Waaghausstraße fahrenden Audi eines 25-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der E-Scooter-Fahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden am Audi beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren