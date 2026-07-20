Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 41-jähriger E-Scooter-Fahrer missachtet die Vorfahrt eines Autos und verletzt sich leicht (18.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagmittag hat sich ein Vorfahrtsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto ereignet.

Ein 41-jähriger Mann war gegen 12:30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Honbergstraße in Richtung Waaghausstraße unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines auf der Waaghausstraße fahrenden Audi eines 25-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der E-Scooter-Fahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden am Audi beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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