POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) 41-jähriger E-Scooter-Fahrer missachtet die Vorfahrt eines Autos und verletzt sich leicht (18.07.2026)
Tuttlingen (ots)
Am Samstagmittag hat sich ein Vorfahrtsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto ereignet.
Ein 41-jähriger Mann war gegen 12:30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Honbergstraße in Richtung Waaghausstraße unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines auf der Waaghausstraße fahrenden Audi eines 25-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der E-Scooter-Fahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden am Audi beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.
Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.
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