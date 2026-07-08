Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Auto gegen Sattelzug fordert Leichtverletzte (07.07.2026)

Stockach (ots)

Bei einem Unfall auf der Meßkircher Straße hat sich am Dienstagvormittag eine 55-Jährige leicht verletzt. Die Renault-Fahrer kam nach links auf die Gegenspur und stieß dort seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Ihr Wagen war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Indes brachte ein Rettungswagen die Frau leichtverletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

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