Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Arbeitsunfall mit drei schwer verletzten Personen (07.07.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

In einem Betrieb für Oberflächentechnik hat sich am Dienstagmorgen ein Arbeitsunfall mit drei teils schwer verletzten Personen ereignet.

Gegen 05:30 Uhr kam es beim Galvanisierungsprozess aus bislang unbekannter Ursache zu einer explosionsartigen Verdampfung. Hierbei löste sich ein Bauteil der Anlage und stürzte in das etwa 450 Grad heiße Zinkbad. Durch herausspritzendes Zink erlitten drei Arbeiter im Alter von 38, 52 und 56 Jahren teils schwere Verletzungen. Zwei Verletzte wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen. Ein weiterer Verletzter wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an der Anlage beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zum Arbeitsunfall aufgenommen.

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