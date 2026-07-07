Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Kriminalpolizei sucht Geschädigten eines Raubdelikts auf dem Marktplatz (01.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 01. Juli 2026, hat sich auf dem Marktplatz ein Raubdelikt ereignet, das von einer Zeugin beobachtet und der Polizei gemeldet wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nun den Geschädigten der Tat.

Gegen 21:50 Uhr befand sich ein älterer Herr bei der Filiale der Kreissparkasse am Marktplatz, um Bargeld abzuheben. Das Geld verstaute er in einem Stoffbeutel, den er anschließend um sein Handgelenk trug. Ein Mann soll anschließend versucht haben, dem Geschädigten den Stoffbeutel gewaltsam zu entreißen, was ihm jedoch durch das Eingreifen der Zeugin misslang. Der Täter ließ schließlich von seinem Opfer ab und flüchtete ohne Beute.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zwischenzeitlich zur Ergreifung eines möglichen Tatverdächtigen. Die Identität des geschädigten älteren Herrn ist bislang jedoch unbekannt.

Der Geschädigte sowie gegebenenfalls weitere Zeugen der Tat werden daher dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 zu melden.

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