Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) 20-Jähriger wird durch unbekannten Mann angegriffen und leicht verletzt: Polizei bittet um Hinweise (06.07.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung am Montagabend im Bereich eines Supermarktes in der Nägelesgrabenstraße.

Gegen 19:30 Uhr entwickelte sich zwischen einem 20-jährigen Mann und einem bislang Unbekannten zunächst ein Streitgespräch. Der Streit eskalierte und der unbekannte Mann schlug dem 20-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Auch als sich der Geschädigte in den EDEKA-Markt flüchtete und um Hilfe rief, ließ der Täter nicht von ihm ab und schlug im Bereich der Informationstheke weiter auf den Mann ein. Erst durch das Eingreifen mehrerer Passanten ließ der Unbekannte kurzzeitig von seinem Opfer ab, verfolgte den Geschädigten jedoch erneut auf den Parkplatz, wo er ihn wieder schlug und verbal bedrohte. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Mann mit einem blauen Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet um Hinweise zum bislang unbekannten Tatverdächtigen. Dieser wird als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und dunkelhäutig beschrieben. Der Mann war mit einer kurzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet und trug eine graue Mütze.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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