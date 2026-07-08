Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Einbrecher unterwegs (06.07.206 - 07.07.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In der Nacht von Montag, 21 Uhr, auf Dienstag, 7 Uhr, haben Diebe sowohl in ein Restaurant, als auch das Naturschwimmbad eingebrochen. Das an der Bundesstraße 33 gelegene Restaurant war Ziel der Einbrecher, indem sie gewaltsam ins Gebäude gelangten und Bargeld entwendeten. Über einen Zaun gelangten vermutlich dieselben Täter auch in das Naturschwimmbad, an der Brigachstraße gelegen. Dort brachen sie mehrere Spinde und einen Lagerraum auf. Der Diebstahlschaden ist hier noch nicht beziffert. Das Polizeirevier St. Georgen ermittelt in den Fällen und bittet hierzu um Zeugenhinweise, die unter der Nummer 07724 / 949500, gemeldet werden können.

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