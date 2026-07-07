Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) 5.000 Euro Schaden nicht gemeldet - Zeugenaufruf (04.07.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Auf der Singener Straße hat sich am Samstag im Zeitraum von, 8 Uhr bis 16 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Während des Ein- oder Ausparkens beschädigte ein Unbekannter einen geparkten weißen Renault und machte sich anschließend aus dem Staub. Da der Verursacher pflichtwidrig die Schadensregulierung außer Acht ließ, sucht nun die Polizei in Radolfzell nach ihm und nimmt, unter der Nummer 07732 / 950660, Hinweise entgegen. Der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro.

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