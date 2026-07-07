Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, K 5705

Schwarzwald Baar Kreis) Auto überschlagt sich bei Biesingen (07.07.2025)

Bad Dürrheim - K 5705 (ots)

Auf der Kreisstraße 5705 zwischen Bad Dürrheim und Biesingen ist am Dienstag, in den frühen Morgenstunden, ein Opel-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 17-Jährige war, gegen 6 Uhr, ohne gültige Fahrerlaubnis in Richtung Biesingen unterwegs, als er wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Opel verlor. Der Wagen überschlug sich und kam abseits der Straße nach dem Aufprall gegen zwei Bäume, auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Ersthelfer konnten ihm an der Unfallstelle helfen, ein Krankenwagen brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Der Opel musste mit einem Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten außerdem, dass am Auto falsche Kennzeichen angebracht waren. Die Ermittlungen dauern an.

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